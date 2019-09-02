شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسرا 10.30 نقطة ليصل إلى مستوى 7902 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 40.3 مليون سهم بقيمة 990 مليون ريال، وارتفعت أسهم 89 شركة، فيما تراجعت 71 شركة. Advertisements وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.65%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.30%. وجاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.94%، ثم أميانتيت بنسبة 4.15%، ثم الفخارية بنسبة 2.65%، فيما تصدر سهم "الرياض" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.57% ثم الدريس بنسبة 2.05%، ثم نادك بنسبة 1.63%.

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