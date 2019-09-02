تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 20.470 نقطة ليصل إلى مستوى 5950.59 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.37% خاسراً 24.420 نقطة ليصل إلى مستوى 6547.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.19% خاسراً 9.090 نقطة ليصل إلى مستوى 4780.82 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 64.2 مليون سهم بقيمة 12.4 مليون دينار كويتى عبر 2670 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.41%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.03%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.01%، ثم مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 5.43%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.50% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.36%، ثم شركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 7.46%
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