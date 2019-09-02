شكرا لقرائتكم خبر عن مين بيشتغل اكتر الحكومة ولا القطاع الخاص؟.. تعرف على عدد الساعات التي يقضيها الموظفون بالعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية حكومية، أن متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ نحو 52 ساعة عمل عام 2018، حيث بلغ متوسط ساعات العمل نحو 50 ساعة أسبوعيا بالنسبة للقطاع العام/ الأعمال العام، مقابل 52 ساعة عمل أسبوعية للقطاع الخاص.

ووفقا للنشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات في صدارة ترتيب الأنشطة الاقتصادية من حيث متوسط ساعات العمل الأسبوعية بواقع 54 ساعة، ويتساوى معه قطاع الصناعات التحويلية بنفس المتوسط، يليه قطاعي التعليم والنقل والتخزين بنحو 53 ساعة عمل أسبوعيا، ثم قطاع التشييد والبناء وكان متوسط ساعات العمل به نحو 51 ساعة أسبوعيا، وفي المركز قبل الأخير قطاع الوساطة المالية والتأمين بعدد 50 ساعة عمل أسبوعيا، وفي نهاية القائمة قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار بعدد 48 ساعة عمل أسبوعيا.

وقدرت النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف عدد العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنحو مليون و298 ألفا و458 عاملا، موزعين قطاعيًا بواقع 736 ألفا و308 عمال فى منشآت القطاع العام / الأعمال العام، بينما بلغ عدد العاملين فى منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 10 أفراد وتغطيها الإحصائية نحو 562 ألفا و150 عاملا.

وكانت الصناعات التحويلية على قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تستحوذ على العمالة، حيث بلغ عدد العاملين في هذا النشاط نحو 501 ألف و249 عاملا، يليه نشاط التشييد والبناء بواقع 157 ألفا و921 عاملا، ثم العاملين فى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء وبلغ عددهم 148 ألفا و16 عاملا.