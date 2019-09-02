شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 4.15% بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 4.15% رابحا 114.60 نقطة ليصل إلى مستوى 2872.94 نقطة، مدفوعا بصعود بصعود جماعى للقطاعات.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 127 مليون سهم محققة ما قيمته 493.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2527 صفقة ل32 سهما، وارتفع 20 سهما، وانخفضت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 7.45%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 4.26%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.26%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.95%، فقطاع العقارات بنسبة 1.16%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 14.85%، ثم سهم سوق دبى المالى بنسبة 5.32%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.80%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5.36%.