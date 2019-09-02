الإحصاء: 510 آلاف قنطار مترى صادرات القطن المصرى بالربع الثالث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع صادرات القطن خلال الربع الثالث للموسم الزراعي 2018-2019 ليبلغ 510.2 ألف قنطار متري مقابل 160.1 ألف قنطار مترى خلال الفترة المناظرة من الموسم السابق بنسبة زيادة 218.8% نتيجة لزيادة إنتاج القطن.
وأوضح جهاز الإحصاء اليوم الاثنين - في النشرة ربع السنوية للقطن للربع الثالث للموسم الزراعى (مارس/ مايو ) 2018 / 2019 - أن كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغت خلال الفترة المذكورة 38 ألف قنطار متري مقابل 39.2 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 3%، وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج.
وأشار إلى أن كمية الأقطان التي تم حلجها بلغت 382.6 ألف قنطار متري خلال الفترة سالفة الذكر، مقابل 47.7 ألف قنطار متري خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 701.8%، مرجعا الزيادة لارتفاع إنتاج القطن.
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