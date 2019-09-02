شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" ينتهى من تكويد 3 ملايين مستند ومسح إلكترونى لـ2.5 مليون مستند آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إنشاء كود إلكتروني لعدد 3 ملايين مستند من ملفات الجهاز حتي الآن، وإجراء مسح ضوئي لعدد 2.5 مليون مستند منها وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذى ينفذه الجهاز.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز أن رقمنة أعمال الجهاز الداخلية ستؤدي إلي تسريع إنهاء إجراءات وطلبات الجهات المختلفة، وهو ما سينعكس على التوقيتات اللازمة لإنهاء الأعمال داخل الجهاز بحيث تتم بشكل أسرع وفي وقت أقل، وهو ما سيشعر به المتعاملين مع الجهاز في الفترات اللاحقة لاستكمال مشروع الذاكرة المؤسسية الرقمية.

وأضاف أن المشروع يهدف لتحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل الجهاز، كما يأتى في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتى كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمى.

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من الجدير بالذكر أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي أبناء الجهاز في جميع مراحله، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم مرورا بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية.