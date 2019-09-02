شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للأدوية: 41.4 مليار جنيه إيرادات شركات الأدوية خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن إجمالى إيرادات الشركات التابعة بلغ نحو 41.4 مليار جنيه خلال آخر 6 سنوات مالية .

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365" أن متوسط نمو مبيعات الشركة يبلغ نحو 8.2%، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية للشركة القابضة للأدوية حوالى 2.5 مليار جنيه بمعدل نمو تراكمى 31.6 % على مدار الست السنوات الأخيرة.

وأشار أن الشركة تسعى لزيادة صادرات مصانعها إلى الخارج خاصة قارة أفريقيا نظرا لضعف حجم الصادرات وضعف الحصوة السوقية للشركات محليا وأفريقيا، لافتا أن الشركة حددت العديد من الأهداف لتحقيقها منها الحصول على نصيب تصديرى مرتفع بين شركات الأدوية المصرية، والتوسع الأفقى والرأسى فى الأسواق التصديرية، والاهتمام بتلبية احتياجات دول الجوار خاصة التى تمثل عمقاً استراتجياً لمصر، علاوة على تنفيذ سياسة الدولة فى الوقت الراهن بالاتجاه بكل قوة لرفع معدلات التصدير لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فإن الشركة القابضة تسعى للتوسع الأفقى بفتح أسواق تصديرية جديدة عن طريق وكلاء جدد لم يسبق التعامل معهم من قبل مثل أسواق جنوب السودان – كوريا الشمالية – بوركينا فاسو – تشاد – بنين – تنزانيا – كينيا – غينيا – أذربيجان – جورجيا – سيراليون - إثيوبيا – زامبيا – نيجيريا .

أوضح أن هذا يتم من خلال الاستعانة بطاقم التمثيل التجارى التابع لوزارة الخارجية فى هذه الدول الذى يقدم كل الدعم للشركة القابضة .