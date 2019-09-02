شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج النفط الروسى فى أغسطس يصعد لأعلى مستوى منذ مارس ويتجاوز المستهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن إنتاج روسيا من الخام ارتفع في أغسطس إلى 11.294 مليون برميل يوميا ليتجاوز المستوى الذي تعهدت موسكو بكبح الإنتاج عنده بموجب اتفاق مع منتجين آخرين، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن الإنتاج ارتفع إلى 47.763 مليون طن في أغسطس، من 47.149 مليون في يوليو.

وبلغت الصادرات عبر خطوط الأنابيب 4.610 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مقابل 4.609 مليون في يوليو.

ويأتي ذلك عقب تقرير أفاد بأن أوبك رفعت إنتاجها في أغسطس وذلك لأول مرة هذا العام، نتيجة زيادة الإمدادات من العراق ونيجيريا التي طغت على أثر تخفيضات السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم والخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية علي إيران.

وبموجب الاتفاق المبرم بين أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين خارجها، اتفقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر 2018، وهو مستوى الأساس لتخفيضات الإنتاج.

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ووفقا لحسابات رويترز، ينبغي لروسيا أن تكبح الإنتاج عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا، على أساس أن الطن يعادل 7.33 برميل.

وأقر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي بأن الإنتاج في أغسطس ارتفع قليلا عن المستويات المتفق عليها بموجب الاتفاق العالمى ولكنه ذكر أن موسكو لا زالت ترمى للالتزام بالاتفاق كليا.

وأنتجت روسيا 11.15 مليون برميل فى يوليو بسبب أزمة النفط الملوث.

وفى أغسطس أنتجت أعلى متوسط شهرى منذ مارس حين بلغ الإنتاج 11.30 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعى الروسى إلى 55.48 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو 1.79 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 54.66 مليار متر مكعب فى يوليو.