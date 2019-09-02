شكرا لقرائتكم خبر عن فولكس فاجن تستدعى 130 ألف سيارة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة "فاو فولكس فاجن" استدعاء 130462 سيارة من طراز "أودى كيو 3" من السوق الصينية.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق -فى بيان اليوم- أن عملية الاستدعاء تتضمن طرازات من "أودى كيو 3" تم تصنيعها خلال الفترة بين 2 ديسمبر 2015 و29 مارس 2019.

وأوضحت أن سبب الاستدعاء يعود إلى مشاكل فى برنامج التشخيص بين وحدات التحكم فى جسم المركبات وبرامج تشغيل ضوء (إل إى دى)، ما قد يؤدى إلى مخاطر تتعلق بالسلامة.مشيرة إلى أن الشركة المعنية ستقوم بترقية برنامج وحدات التحكم فى السيارات المعيبة مجانا.