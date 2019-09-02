شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت الفندقية تعد تقريرا عن أزمة رسوم حق انتفاع بالشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل غرفة المنشآت الفندقية على إعداد تقرير مفصل حول أزمة فرض رسوم حق انتفاع بالشواطئ، والتى سيتم تحصيلها من المنتجعات السياحية، وذلك بعد أن تلقت الغرفة عددا من الشكاوى والاستفسارات من أعضائها حول تلك الرسوم الجديدة وكيفية تحصيلها واحتسابها، خاصة من المناطق السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء.

وكشفت مصادر بغرفة الفنادق أن التقرير سيتم عرضه على مجلس اتحاد الغرف السياحية لمناقشته، كذلك ستقوم الغرفة بمحاولات التفاوض مع الحكومة حول تلك الرسوم وكيفية تحصيلها خاصة أن بعض المنتجعات مطلوب منها مبالغ كبيرة، وإمكانية تقسيمها إلى اقساط.

وكان اتحاد الغرف السياحية قد أكد أنه سيعقد اجتماع مجلس ادارة الأحد المقبل، يبحث خلاله بشكل تفصيلى رسوم حق انتفاع بالشواطئ للفنادق والقرى السياحية، حيث أشار وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية لـ"الخليج 365" إلى أنها تعتبر الأزمة الأحدث التى تواجه المستثمرين فى قطاع السياحة لتضاف إلى مشكلات رسوم رسو الفنادق العائمة والمراكب السياحية النيلية، ومشكلات الكهرباء والضرائب، لافتا إلى أن كل تلك المشكلات ستكون متضمنة فى المذكرة التى يتم إعدادها.