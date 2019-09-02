شكرا لقرائتكم خبر عن بدء خطة لتطوير شركة العبوات الدوائية بعد ارتفاع الخسائر لـ37 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن القابضة حريصة على تنفيذ خطة لتطوير شركة العبوات الدوائية تنفيذا لتوجيهات الوزارة.

وسبق أن عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور هشام صفوت الرئيس الجديد لشركة العبوات الدوائية.

ناقش اللقاء احتياجات التطوير وخاصة لخطوط الإنتاج، وكذلك المشكلة التسويقية لمنتجات الشركة، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى للتطوير الفنى بالتوازى مع وضع خطة تسويقية جديدة للمنتجات المتعددة.

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كما تم الاتفاق على ضرورة التصرف فى المخزون الراكد والخردة الموجودة لدى الشركة لتحسين موقف السيولة، والعمل على تطوير نظم التكاليف، وذلك بالتعاون مع الوزارة من خلال الإعداد لتطبيق نظم معلومات موحدة لكافة الشركات.

كما كلفت وزراة قطاع الأعمال العام الشركة القابضة والإدارة الجديدة لشركة العبوات الدوائية بإجراء إصلاح إدارى جذرى وتحسين المنظومة التسويقية.

وكشفت المؤشرات المالية للشركة عن العام المالى 2017-2018 عن تحقيق خسائر بلغت 36.69 مليون جنيه وإيرادات بلغت 68.4 مليون جنيه.