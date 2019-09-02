شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات ومواليد مصر × أرقام.. 2.3 مليون مولود و560 ألف شهادة وفاة خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أحدث نشراته السنوية حول إحصاءات المواليد والفيات فى مصر لعام 2018، والتى جاءت أبرز مؤشراتها.



كالتالى:

1- بلغ عدد المواليد 2 مليون و382 ألف و362 مولود، مقابل 2 مليون و557 ألف و440 مولود عام 2017، بانخفاض قدره 6.8%.

2- بلغ معدل المواليد الأحياء 24.5 فى الألف عام 2018، مقابل 26.8 في الألف عام 2017.

3- بلغت نسبة النوع عند الميلاد 105 ذكر لكل 100 أنثى عام 2018 وهى نفس نسبة النوع عند الميلاد عام 2017.

4- بلغ عدد المواليد الذكـور، مليون و 219 ألف و 500 مولود ذكر، مقـابل مليون و 309 ألف و 488 مولود عام 2017، بانخفاض 6.9%.

5- بلغ عـدد المواليد الإناث مليون و 162 ألف و 862 مولودة، مقابل مليون و 247 ألف و 952 مولودة فى 2017 بانخفاض 6.8%.

6- بلغ عدد مواليد الحضر، مليون و 249 ألف و 969 مولود بنسبة 52.5% من إجمالى عدد المواليد عام 2018.

7- بلغ عدد مواليد الريف مليون و 132 ألف و 393 مولود بنسبة 47.5% من إجمالى عدد المواليد عام 2018.

8- جاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد بـ 221 ألف و 264 مولود.

9- بينما جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد مواليد بلغ 3023.

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10- بلغ عـدد الوفيات 560.308 ألف متوفى، مقابل 547.208 ألف متـوفى عام 2017، بارتفاع 2.4%.

11- بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 فى الألف عام 2018، مقابل 5.7 فى الألف عام 2017.

12- بلغ عدد وفيات الذكور، 306.971 ألف متوفى.

13- بينما بلغ عدد وفيات الإناث 253.337 ألف.

14- بلغت نسبة وفيات الذكور 54.8% من إجمالى عدد الوفيات لعام 2018.

15- بلغ عدد وفيات الحضر 336.983 ألف بنسبة 60.1% من إجمالى عــدد الوفيـات عام 2018.

16- بلغ معدل الوفيات للحضر8.1 فى الألف.

17- بلغ عدد وفيات الريف 223.325 بنسبة 39.9% من إجمالى عدد الوفيات عام 2018.

18- بلغ معدل الوفيات للريف 4.0 لكل ألف.

19- احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث عـدد الوفيات بـ 88.938 ألف حالـة وفـاة.

20- جاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتـبة الأخيرة بحالات وفاة بلغ عددها، 687 حـالة.