شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض وسط جولة جديدة من الرسوم فى الحرب التجارية بين أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمى لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمى مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7 بالمئة، ليسجل 58.83 دولار للبرميل فى الساعة 0041 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 54.83 دولار للبرميل.

وبدأت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فرض رسوم نسبتها 15 فى المئة على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية.

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وردا على ذلك، شرعت الصين فى فرض رسوم على بعض السلع الأمريكية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار، وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

وقال ستيفن إينز خبير استراتيجيات السوق لدى أكسى تريدر "لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمى".

يأتى ذلك بينما أظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع فى أغسطس آب لأول شهر هذا العام مع تغلب زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التى فرضتها السعودية والخسائر النفطية التى سببتها العقوبات الأمريكية على إيران.