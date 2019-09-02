شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسبب 5G فى تراجع مبيعات الهواتف الذكية عالميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير دولية عن تراجع حجم مبيعات الهواتف الذكية عالميا ولاسيما من الفئة العليا مقارنة بنظيرتها من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة وتلك الأقل من الأداء المتوسط، ما أثار العديد من التساؤلات وسط تطور كبير تشهده الهواتف الذكية من الفئة العليا.

وتنافست الشركات العالمية المصنعة للهواتف الذكية فى الكشف عن هواتف فائقة التطور تستقبل خدمات الجيل الخامس للمحمول بأسعار باهظة للغاية، على الرغم من عدم انتشار شبكات الجيل الخامس إلا من مناطق محدود بعدد من البلدان، دعت العديد من خبراء الاتصالات فى العالم بوقت سابق لمطالبة المستهلكين بالتريث قبل شراء هواتف مزودة بتقنية الجيل الخامس للمحمول.

وعلى الرغم من هوس الكثيرين حول العالم بكل ما هو جديد بعالم الهواتف الذكية، لاسيما وسط تطور كبير للهواتف الحديثة والتى أصبح أغلبها مزودا ببرامج وتقنيات الذكاء الإصطناعى، إلا أن البعض قد يفكر أو يتمهل قبل شراء أجهزة من الفئة العليا للهواتف الذكية لحين انتشار شبكات الجيل الخامس بشكل اكبر للاستفادة بكل ما هو جديد بتقنيات الهاتف.

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وبغية تشجيع المستخدمين على شراء هواتف جديدة، باتت الشركات المصنعة تعمل على إضافة مزايا فائقة الجودة مثل الكاميرات الأمامية أو الخلفية بعدسات متعددة، وشاشات العرض من دون إطار، والبطاريات كبيرة الحجم أيضاً، وتوفيرها على هواتفها ذات الأسعار المنخفضة بشكل اكبر من الفئة العليا"

و تراجعت المبيعات العالمية من الهواتف الذكية الموجهة للأفراد بنسبة 1.7% فى الربع الثانى من عام 2019، لتصل إلى 368 مليون وحدة، وذلك وفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر.

ومن بين أكبر خمس شركات لبيع الهواتف الذكية على مستوى العالم، استطاعت كل من هواوى وسامسونج تحقيق أعلى نسبة مبيعات سنوية فى الربع الثانى من عام 2019 بنسبة 16.5% و3.8% على التوالى.