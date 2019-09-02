صندوق النقد يحلل إجراءات الأرجنتين لإدارة تدفق رأس المال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر متحدث، أن صندوق النقد الدولى يعكف على تحليل تفاصيل الإجراءات التى اتخذتها الأرجنتين "لإدارة تدفق رأس المال".
وقال المتحدث: "الصندوق سيظل على اتصال وثيق مع السلطات فى الفترة المقبلة وسيواصل الوقوف إلى جانب الأرجنتين خلال هذه الأوقات الصعبة".
وقالت الحكومة الأرجنتينية فى مرسوم بنشرتها الرسمية فى وقت سابق من، أمس الأحد، أن البنك المركزى بات مخولا بتقييد شراء الدولار.
وكان وزير الخزانة هيرنان لاكونزا، قال الأربعاء الماضى، إن الأرجنتين ستتفاوض مع حائزى سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولى لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع.
وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بسبب حالة الغموض السياسى عقب الانتخابات التمهيدية التى جرت فى 11 أغسطس الماضى، وخسرت عملة الأرجنتين 22 بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثانى عشر من أغسطس.
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