شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات بترولية.. ماذا يعنى المسح السيزمى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد المسح السيزمى أداة عملية لتحديد التكوين الجيولوجى تحت سطح الأرض، وذلك من خلال جهاز يقوم بإصدار موجات صوتية لباطن الأرض للبحث عن التجاويف الصخرية وما تحويه من مكامن نفطية أو غاز والتأكد من وجودها .

ويستخدم المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد للبحث عن مكامن النفط والغاز وتحديد امتدادها، وتقييم الاحتياطى للمكامن من الفحوم الهيدروجينية، وأيضا دراسة ديناميكية المكمن خلال عملية استثماره مثل مراقبة خط التقاء الغاز أو النفط أو الماء.

ومن خلال عملية المسح السيزمى يتم تسجيل المعطيات والمعالجة الرقمية باستخدام الحاسب الآلى والتفسير للحقل الموجى والزمنى متعدد الأبعاد، وتتغير أهداف البحث والعمل باختلاف مراحل التنقيب الجيولوجى والصناعي، وتتحدد هذه الأهداف بموجب تعليمات استخدام المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد الفراغى من قبل الجهات العلمية والتقنية.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت اليوم أنه تم الانتهاء من معالجة البيانات لبرنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة غرب كلابشة بإجمالى مساحة 1800 كم2، كما تم تنفيذ برنامج المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لمنطقة شوشان بإجمالى مساحة 2150 كم مربع بنسبة 65% من تلك المرحلة وجارى حاليا العمل على معالجة البيانات السيزمية للبرنامج وذلك فى إطار خطة الوزارة لزيادة الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية لتأمين احتياجات السوق المحلى ودعم الاقتصاد الوطنى.