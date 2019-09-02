شكرا لقرائتكم العراق يصدّر 111 مليون برميل من النفط خلال أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 18:43

بلغ حجم صادرات العراق من النفط الخام خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، 111 مليوناً و706 آلاف و151 برميلاً، بإيرادات بلغت ستة بلايين و341 مليوناً و535 ألف دولار.



وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و603 آلاف برميل، أما معدل السعر فبلغ 56.770 دولار للبرميل الواحد.

وأوضحت وزارة النفط العراقية في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و603 آلاف برميل، أما معدل السعر فبلغ 56.770 دولار للبرميل الواحد.

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