شكرا لقرائتكم هبوط أسعار نصف الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض -ـ عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 18:13

حققت بورصة قطر في جلستها اليوم (الأحد) تراجعا في معدلات الأداء، بينما سجلت 50 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 22 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 14 شركة أخرى، واستقرت 8 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 565 بليون ريال بزيادة 1.13 بليون نسبتها 0.20 في المئة.



وبالنظر الى الاجماليات، فنجد تراجعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 52 في المئة الى 157 مليون ريال في مقابل 325 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 33 في المئة الى 61 مليون سهم، في مقابل 92 مليونا، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 4996 صفقة في مقابل 7218 صفقة بتراجع 31 في المئة.

وواصل المؤشر العام للبورصة التعاملات ارتفاعه لليوم الثاني، وصعد في جلسة اليوم 0.20 في المئة، تعادل 21 نقطة، وصولا الى 10254 نقطة في مقابل 10233 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 0.44 في المئة.

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وبتأثير تراجع أسعار نصف الأسهم المدرجة، طاول الهبوط مؤشرات 6 قطاعات، كان أكبرها خسارة مؤشر التأمين الخاسر 2.49 في المئة الى 2726 نقطة، تلاه مؤشر العقارات المتراجع 2.30 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر النقل 0.98 في المئة، تبعه مؤشر الاتصالات بخسارة 0.58 في المئة.

وسجل ﻣﺅﺷﺭ الخدمات خامس أكبر خسارة 0.10 في المئة، تلاه مؤشر جميع الأسهم الهابط 0.01 في المئة.

وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر الصناعة المرتفع 1.17 في المئة الى 3107 نقاط، تلاه مؤشر ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ بزيادة 0.41 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر المصارف 0.32 في المئة.