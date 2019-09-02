شكرا لقرائتكم صعود مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة بدعم تحسن السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 18:12

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الأحد) ارتفاعا في معدلات الأداء، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على ارتفاع بنسب متباينة، اذ سجل مؤشر السوق الاول أكبر زيادة 0.68 في المئة الى 6542 نقطة، وحقق مؤشر السوق الرئيس أقل زيادة 0.01 في الى 4790 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام 0.50 في المئة الى 5971 نقطة.



وصاحب ذلك ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 4.3 في المئة الى 21.2 مليون دينار في مقابل 20 مليونا لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة 11 في المئة الى 122 مليون سهم في مقابل 109.5 مليون، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 4609 صفقات بتراجع 7 في المئة عن اليوم السابق.

وعاود سهم بيتك تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 4.2 مليون دينار، ارتفع سعره خلالها 0.27 في المئة الى 750 فلسا، من تداول 5.56 مليون سهم، نفذت من خلال 435 صفقة.

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وجاء سهم أهلي متحد في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 2.14 في المئة، وصولاً إلى 286 فلساً، من تداول 12.7 مليون سهم، قيمتها 3.65 مليون دينار نفذت من خلال 276 صفقة.

وحقق سهم برقان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.29 في المئة، هبوطا إلى 347 فلسا، من تداول 787 ألف سهم، قيمتها 274 ألف دينار، جاءت من خلال 59 صفقة.

وسجل قطاع الاتصالات أكبر زيادة بين قطاعات البورصة بلغت 0.96 في المئة، تلاه قطاع المصارف المرتفع 0.55 في المئة، ثم مؤشر الخدمات المالية الصاعد 0.48 في المئة.