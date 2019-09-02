شكرا لقرائتكم "بارتون الهندسية" من "ليبرتي" تدخل المرحلة النهائية من إنجاز عقدها مع "إكسبو 2020" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 1 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 1 سبتمبر 2019 / 17:22

دخلت "ليبرتي لحلول البناء" (م.م.ح)، الممثل المعتمد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط لعلامة "بارتون الهندسية" من المملكة المتحدة، المرحلة النهائية من إنجاز عقدها مع "إكسبو دبي 2020" لتزويد المعرض بأكثر من 500 كيلومتر من المُوَصلات والملحقات عالية الأداء.

وبموجب العقد، تقوم "ليبرتي" بتقديم حلول الربط الكهربائي من "بارتون" لدعم أعمال إنشاء مبنى الوصل بلازا المركزي ضمن مشروع إكسبو 2020، إلى جانب امتداد الخط الأحمر لمترو دبي إلى المعرض.



وسيستضيف مبنى الوصل بلازا الذي يبلغ قطره 130 متراً حفل الافتتاح الرسمي للحدث، ويمكن لقبته الباهرة التصميم احتضان ما يصل إلى 10 آلاف شخص تحتها، في بيئة مُتحكم بدرجة حرارتها، ما يتطلب مد روابط كهربائية موثوقة من هيكلها المصنوع من الصلب إلى مجموعة الإضاءة والليزر المتقدمة المثبّتة مسبقاً في القبة.

وقد أثبتت أنظمة بارتون مرونتها وتحملها العالي في بيئة الشرق الأوسط القاسية والتي تتسم بالحرارة والرطوبة والملوحة والغبار، لتقدم بذلك امدادات طاقة موثوقة وعالية الأداء للمبنى وهياكل إضاءة LED المتقدمة والإضاءة الليزرية في القبة.

كما تم اعتماد أنظمة بارتون أيضًا في مشروع توسعة مترو دبي، الذي سيضيف 15 كلم للخط الأحمر مع 7 محطات جديدة تنتهي بمحطة إكسبو دبي 2020. وإضافة إلى ذلك، ستقوم بارتون بتوفير حلول إدارة الكابلات لعدد من المشاريع الأخرى ضمن المعرض بما في ذلك جناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإجمالاً، تتوقع بارتون تقديم أكثر من 500،000 متر من الموصلات لموقع إكسبو.

وفي هذا السياق، قال ريتشارد بوتينج، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي لحلول البناء: "على مدى الأربعين عامًا الماضية، أثبتت المبيعات والدعم الفني والكادر الخبير قدرتنا على تقديم منتجات وخدمات بارتون المتقدمة للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وهذه المشاريع رفيعة المستوى الداعمة لمعرض دبي إكسبو 2020 هي شهادة على سمعتنا العالية في السوق."

وأضاف: "كونها المصنع المتبقي الوحيد للموصلات في المملكة المتحدة، تعتبر بارتون مزودًا موثوقًا لحلول إدارة الكابلات القادرة على تحمل مناخ الشرق الأوسط القاسي واحتياجاته الفريدة. وهو ما يتضح من حضورنا الدائم في أبرز معالم ومشاريع الدولة، كمعرض إكسبو، وبرج خليفة، وتوسعة مطار دبي، ودار الأوبرا في دبي، وحلبة سباق ميدان، ونخلة جميرا، ومسجد الشيخ زايد الكبير."

يُذكر أن ليبرتي استحوذت على شركة بارتون الهندسية أواخر عام 2015. وتتمتع علامة بارتون، التي تمثلها ليبرتي لحلول البناء بسجل حافل يمتد لأكثر من أربع عقود في مجال تزويد أنظمة إدارة الكابلات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط.

وعند افتتاحه في 20 أكتوبر 2020 ستكون دبي أول مستضيف للحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط. لتستضيف العالم على مدى 173 يومًا من التجارب الفريدة المتمحورة حول مواضيع الفرص والتنقل والاستدامة.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

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ميلدا سيباهي

العلاقات العامة

ليبرتي (Liberty) هاوس جروب +971 56 411 4239

[email protected]

أحمد مرعي

مدير العلاقات الإعلامية والاتصال

جريلينج +971 52 104 3581 [email protected]

ملاحظات للمحرر:

ليبرتي لحلول البناء هي جزء من تحالف ليبرتي هاوس التي أسستها عائلة غوبتا ومقرها لندن. ومع أرباح سنوية تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي و15 ألف موظف يسعى التحالف لتوفير نموذج تجاري عالمي متكامل، يجمع ما بين توليد الطاقة، وتصنيع المعادن، والهندسة، والموارد الطبيعية، والخدمات المالية.

ويضم التحالف شركات محورية متميزة هي: ليبرتي التي تدير أعمال صناعية متكاملة في مجال المعادن، شركة سيميك الصناعية التي تركز على مصادر الطاقة وأصول البنية التحتية، وايلاندز التي هي ذراع الخدمات المالية للمجموعة، جاهاما الذي يدير ويطور الاستثمارات العقارية العالمية للتحالف، ومؤسسة GFG التي تركز على تطوير المهارات الهندسية والصناعية للتحالف. كما ستؤدي عملية الاستحواذ الجارية حاليا لأصول ArcelorMittal الأوروبية إلى زيادة القوى العاملة للمجموعة بحوالي 30،000 موظف والأرباح إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي.

وتعد ليبرتي لحلول البناء، التي يقع مقرها في المنطقة الحرة بجبل علي، الممثل الوحيد المعتمد لمنتجات علامة بارتون (Barton Engineering) العالية الأداء للموصلات وملحقاتها، وتغطي منطقة الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا. وتشمل مجموعة المنتجات الموصلات والإكسسوارات الصلبة والمرنة من الفولاذ، وصناديق التبديل، ومآخذ التوصيل، والصناديق القابلة للتكيف. وتتمتع بارتون بـ 40 عامًا من الأعمال الناجحة في الشرق الأوسط، مع توظيف منتجاتها في المطارات ومراكز التسوق والمستشفيات والمدارس والمباني التجارية والسكنية ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية ومحطات توليد الطاقة وتوزيعها والأبراج وناطحات السحاب. ويتم إنتاج أنابيب التوصيل من بارتون في واحدة من أكبر المصانع الآلية في المملكة المتحدة في ظل ظروف صارمة يتم التحكم فيها بموجب نظام إدارة الجودة آيزو 9001.