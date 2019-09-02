شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة محمد بن راشد.. تجديدخريطة الاقتصاد الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: قسم الاقتصاد



أكد عدد من الشخصيات ورجال الأعمال أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي مع عودة الموظفين من إجازاتهم لتضع النقاط على الحروف، لتجديد خريطة طريق الاقتصاد الوطني، للعمل بكل شفافية خصوصاً والنزول إلى الميدان من أجل تلمس احتياجات مختلف القطاعات وإيجاد حل للتحديات التي تواجه المجتمع سواء مستثمرين أو كانت مشكلات تقف أمام المجتمع.

وقد عاهد المسؤولون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مواصلة العمل الجاد، لترسيخ مكانة وسمعة الإمارات عالمياً، من خلال تواجد المسؤولين في كافة الميدان لمزيد من الإنجازات، والعمل على توفير وظائف للمواطنين في كافة المؤسسات، ودعم الصناعة بأفكار استثنائية وضبط المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تشكل الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين والمسؤولين في الإمارات، خريطة طريق نهتدي بها في جميع مجالات عملنا لتحقيق رؤية سموه بتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة شعوبها.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعاهد سموه على مواصلة العمل الجاد، بسواعد أبناء الإمارات المخلصين، لما فيه صالح الوطن والمواطن وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة نحرص من خلالها على تعزيز التواصل مع المتعاملين وأفراد المجتمع بشكل عام والاستماع إلى أفكارهم وملاحظاتهم والتعرف إلى احتياجاتهم لتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق سعادتهم وتخطي توقعاتهم. كما سنواصل استقطاب الكوادر الوطنية سواء من الخريجين الجدد أو أصحاب الخبرات، لا سيما في المجالات الهندسية والفنية في إطار خطة التوطين التي تتبناها الهيئة، فالشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات المطلوبة لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية.

ونجدد التزامنا برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمال والأعمال والسياحة، وعاصمة للاقتصاد الأخضر، والمساهمة في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

النزول إلى الميدان

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، إن رسالة الموسم الجديد تأتي بالتزامن مع دورة العمل التي نبدأها خاصة مع عودة الموظفين من إجازاتهم وبدء الموسم الدراسي، حيث تشير الرسالة وبكل شفافية إلى عدة أمور وقضايا تطرحها تتضمن النزول إلى الميدان وتلمس احتياجات مختلف القطاعات من قبل المسؤولين ومديري وموظفي الجهات والمؤسسات الحكومية.

وأضاف العوضي: لقد تناولت الرسالة الشأن الاقتصادي خاصة أن الدولة أثبتت جدارتها في هذا المجال على مستوى المنطقة، وتعتبر نموذجاً يحتذى به خاصة الاعتماد على مختلف المصادر بعيداً عن النفط.

وأشار إلى تناول الرسالة للقطاع العقاري وأهمية تحقيق التوازن به؛ حيث إن القيادة متفهمة لمتطلبات السوق العقاري مما يشير إلى وجود ضبط و متابعة لهذا القطاع.

التعامل مع المتغيرات

قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي «لصناعات»: إن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلخص فلسفة وخبرة الإمارات في التعامل مع كافة المتغيرات من أجل تحقيق التقدم والتطور والازدهار في جميع المجالات. ويحثنا صاحب السمو من خلال هذه الرسائل، على المحافظة على ماضينا وإرثنا الثقافي والتشبث بالقيم النبيلة التي رسخها فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواصلة العمل والمثابرة في حاضرنا لتعزيز مكانة دولة الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة والعالمية، والنظر إلى مستقبلنا دائماً لبناء مشاريع استثنائية من شأنها أن تدفع مسيرة نمو الدولة الاقتصادية إلى القمة. إن توجيهات صاحب السمو الحكيمة اختزلت أسرار النجاح والتميز في الماضي والحاضر والمستقبل، وهي بمثابة خريطة طريق للمسؤولين وأبناء الوطن وجميع المقيمين في دولة الإمارات للتمكن من تحقيق أعلى مستويات المصداقية والنزاهة في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف الظاهري: نحن في «صناعات»، أحد أبرز الشركات القابضة في الاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات غير النفطية، ملتزمون بالعمل على تحويل هذه الرسائل إلى واقع ملموس، من شأنه أن يسهم في نهضة دولة الإمارات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية. ونثق تماماً بالقيادة الرشيدة التي توجهنا نحو مستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً وسعادةً وتفوقاً.

الاكتفاء الذاتي

قال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: إن الفترة الراهنة تشهد مشاريع متنوعة وذات نوعية لخدمة اقتصادنا الوطني، وفي ما يتعلق بالصناعة فإنها تعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد بالنسبة للدول، وفي نظري هناك ضرورة لوجود مشاريع صناعية متنوعة تخدم الدولة وتجعل الإمارات مكتفية ذاتياً في الجانب الصناعي.

وأضاف الرميثي: لقد جرى التطرق خلال رسالة الموسم الجديد إلى القطاع العقاري مع أهمية وجود توازن به، حتى لا يتسبب وجود فائض بمشاكل، ولكن على مستوى الدولة من المهم وجود مشاريع تكمل الدورة الاقتصادية وتساعد في تحقيق النمو والنشاط بعيداً عن أي ركود قد تتعرض له الشركات.

تقديم تسهيلات

أكد شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية، أن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تمثل خريطة طريق في موسم جديد من العطاء والإنجاز لتحقيق الرخاء والسعادة للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن اهتمام سموه بالقطاع الاقتصادي بشكل عام، والمشاريع العقارية بشكل خاص، يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين لتعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة.

وأشار العزة إلى أن الزاهية، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، كانت سباقة دائماً في إطلاق المبادرات النوعية والاستثنائية، سواءً في مجال الاستدامة البيئية، أو الحرص على التنوع الثقافي، أو الاستفادة من الطاقة الشمسية، وغيرها من الأفكار التي أسهمت بزيادة تنافسية القطاع العقاري في الدولة، وجذبت شرائح أوسع من المستثمرين كي يكونوا جزءاً من مسيرة الإبداع والتميّز التي اختارتها الإمارات نهجاً لها، مؤكداً التزام الزاهية براحة وسعادة القاطنين فيها من الجنسيات كافة.

إعادة صياغة الاستراتيجيات

قالت الدكتورة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي إن رسالة الموسم الجديد حملت في طياتها عدداً من الرسائل الموجهة التي ركزت على أهمية وجود كبار المسؤولين والمديرين في الميدان والاطّلاع على أحوال مختلف القطاعات مثل التعليم والطب والمستثمرين ورجال الأعمال للاقتراب منهم والتعرف على قضاياهم وحل الإشكالات التي تواجههم.

وأضافت المطروشي: إنها رسالة صادقة ورائعة تؤكد ضرورة إعادة صياغة الاستراتيجيات وفق المستجدات، وتتضمن تفاؤلاً بحدوث انتعاش اقتصادي، في ظل جميع المؤشرات التي تفيد بزيادة حجم تجارتنا الخارجية، وتنافسية الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق الريادة الاقتصادية.

وذكرت أن تطرق الرسالة إلى ضبط إيقاع القطاع العقاري كانت في غاية الأهمية في ظل التفاوت بين العرض والطلب وضرورة إحداث التوازن المطلوب في السوق العقاري على مستوى الدولة.

اهتمام بالقطاع العقاري

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قال خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمامه بالقطاع العقاري، ونثمن اهتمامه شخصياً بهذا القطاع لما له من أهمية في دفع سوق العقارات ليكون سوقاً أكثر أمناً للاستثمار والتطوير».

ولفت الشيباني إلى أن المشاريع العقارية في شركة تلال، تتماشى مع الرؤية الطموحة لدولة الإمارات؛ لكونها فرصة مثالية للراغبين في التملك أو الاستثمار في سوق الشارقة العقاري، في وقت تضمن فيه قوانين الملكية الجديدة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وجميع المواطنين العرب، شراء الأراضي على أساس التملك الحر في مدينة «تلال».

وختم مدير عام شركة تلال العقارية كلامه بأن الشركة تهدف إلى تطوير سلسلة من المشاريع العقارية تطابق معايير الجودة العالمية، التي من شأنها تحفيز الحياة المعاصرة وإرساء معايير تنظيمية لا تُضاهى في هذا القطاع، حرصاً منها على الارتقاء بالقطاع العقاري في الإمارة.

توجه الشركات

قال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»، إن الرسالة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أهمية تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مشاريع نوعية، فضلاً عن أهمية ضبط إيقاع المشاريع العقارية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الخميس إلى أهمية توجه الشركات العقارية لطرح مشاريع نوعية تلبي الطلب الحقيقي بالسوق، وبأسعار تنافسية تناسب شرائح متنوعة من العملاء، ما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لافتاً إلى تنوع المشاريع التي تباشر تطويرها شركة ريبورتاج العقارية في أبوظبي ودبي، والتي تلبي متطلبات مختلف الفئات.

وأوضح الخميس أن القطاع العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات ملحوظة مع توجه القيادة الرشيدة لإقرار العديد من الإجراءات والقوانين المنظمة للسوق، واتخاذ العديد من المبادرات المحفزة لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع العقاري، وهو ما يظهر اهتمام القيادة الرشيدة وإدراكها لمختلف التحديات الاقتصادية والحرص على إقرار الإجراءات اللازمة لمواجهة المعوقات ودعم النمو.

خدمة الوطن والمواطن

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملت في طياتها دعوة إلى المسؤولين والمديرين في الحكومة، لمزيد من العمل والسعي لخدمة الوطن والمواطن والوجود عن قرب مع المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين لمعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم.

وذكر المحيربي أن الرسالة اهتمت بالشأن الاقتصادي للدولة في ظل تنافسيتها وتحقيقها نمواً في تجارتها الخارجية، وسعي الدولة لبلوغ مراتب متقدمة في هذا الشأن، مشيراً إلى الدعوة التي حملتها الرسالة لإطلاق مشاريع نوعية تشكل إضافة للدولة.

وأشار إلى أن هذه الرسالة تبث الثقة لدى المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الدولة، وتدفع هؤلاء لطرح مشاريع نوعية جديدة.

وتطرقت الرسالة إلى أهمية وضع ضوابط للقطاع العقاري وتحقيق التوازن المطلوب، الذي من شأنه أن يعزز من قوة ومتانة هذا القطاع.



يونس الخوري: أولوياتنا تعزيز التوطين



ثمّن يونس الخوري وكيل وزارة المالية الرسائل التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وقال: دائماً نستلهم توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها للمستقبل، وتكون أولوياتنا مثل ما وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. ونحرص على الاجتماعات واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص ودراسة احتياجات هذا القطاع الذي بات على درجة عالية من الأهمية في العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وبات هذا القطاع الأهم في خلق فرص العمل والمحرك الأساسي في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخوري: مهمتنا في وزارة المالية التواجد في الميدان والتواصل المستمر مع شركائنا الاستراتيجيين، وتعزير الثقة والسمعة الجيدة للإمارات التي تم بناؤها على مدار اكثر من 4 عقود، وستبقى أحد أولوياتنا تعزيز التوطين وإعطاء الأولوية في فرص العمل للمواطنين ذكوراً وإناثاً على حد سواء، ودراسة المطالبات والشكاوى التي يتقدم بها العملاء والمواطنون دراسة دقيقة تضمن العلاج وتصويب الأخطاء إن وجدت.

واختتم: نحن متفائلون بآفاق ومستقبل مجتمعنا واقتصادنا الوطني ودولتنا الغالية، وسندخر كل الجهود من أجل تعزيز الآفاق الواعدة لمستقبلنا المشرق.



«غرفة دبي»: أساس جهود التنمية الاقتصادية



أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تشكل أساساً للعمل الحكومي وجهود تنمية الاقتصاد والارتقاء به، معتبراً أن هذه الرسائل تبرز دعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على ضمان تنافسية وتميز بيئة الأعمال، معتبراً أن أهم مصادر ثقة المستثمرين هو الاهتمام الدائم والشامل لحكومتنا وقيادتنا بكل ما يخص مجتمع الأعمال وتنافسيته العالمية.

وأشار بوعميم إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أظهر في رسالة الموسم الجديد متابعته الدقيقة للأداء الحكومي، وأبرز المشهد العام الذي يشير إلى أن اقتصاد الدولة ما زال في طليعة الاقتصادات العالمية الأكثر تميزاً في الأداء والمخرجات، معتبراً أن رسائل سموه وتوجيهاته الحكيمة تمثل منطلقاً لجهود الغرفة لترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال.

ولفت بوعميم إلى أن تقدم الإمارات على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية، وتنامي الأعمال بعد توجيهات سموه بإطلاق حزمة من مبادرات التحفيز الاقتصادي، يشير بوضوح إلى أن المستقبل الاقتصادي الذي تصنعه الدولة هو مستقبل متميز وفريد من نوعه؛ لأنه قائم على العمل الجاد والتفاني في خدمة الوطن واقتصاده، مؤكداً أن الغرفة مستمرة في تطبيق توجيهات سموه الحكيمة، لتعزيز مكانة دبي والدولة على الساحة الاقتصادية العالمية.



«غرفة أبوظبي»: نضاعف العمل لتعزيز مكانة الدولة



أكد محمد ثاني بن مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين والمواطنات، مع بداية الموسم الجديد للعمل، لامست قلوب وعقول جميع شعب دولة الإمارات، وأكدت بما لا شك فيه المكانة العالية التي يحظى بها الشعب لدى قيادتنا الرشيدة، مشيراً إلى أن الرسائل الست لسموه شكلّت خريطة طريق واضحة المعالم لكل المسؤولين في مختلف القطاعات التنموية في الدولة، ليكملوا مسيرة الإنجاز والتقدم، ويبذلوا الجهد الأكثر للمحافظة على مكتسبات الدولة الحضارية وتنافسيتها على مستوى العالم.

أشار محمد الرميثي إلى أن رسائل سموه كانت بمثابة الطاقات الإيجابية التي سرعان ما انتشر تأثيرها في الجميع، ما أسهم في رفع معنويات القادة والمسؤولين والموظفين لمواصلة العطاء المتفاني في شتى المجالات، ما يعكس الرؤية الثاقبة لسموه، التي ترسم آفاقًا جديدة للمستقبل والمحافظة على الصورة المشرقة لإنجازات دولة الإمارات.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثلجت الصدور، وشحذت الهمم، وقد جاءت في وقتها مواكبة لبدء الموسم الجديد للعمل، والدراسة، ما انعكس إيجاباً على جميع شعب الإمارات، حيث جاءت كل رسالة من الرسائل المعبرة والمحفزة في مكانها المناسب، مناشدة مضاعفة الجهود والعمل الجاد لتبقى المكانة المرموقة للإمارات، زاهية محافظة على ريادتها التنافسية عالمياً، ومتسارعة الخطى نحو التقدم والازدهار في شتى الميادين.

وقال المهيري إن القضايا التي تضمنتها رسائل سموه تعد من أهم المسائل التي تهم المواطن الإماراتي، وتلامس كل مقيم على أرض دولتنا الطيبة، كما تعتبر نظام عمل جديداً لكل مسؤول ليكون في وسط الميدان مطلعاً عن قرب على سير العمل واحتياجاته، واضعاً الخطط والاستراتيجيات والأفكار الإبداعية التي تحسن، وتطور، وتنجز، ما يؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على التوجيه والمتابعة والتدقيق والمحاسبة لتبقى الإمارات دائماً وأبداً الوجهة المشرقة والمفضلة لدى العالم أجمع. إن رسائل سموه الاجتماعية والإعلامية الشاملة جاءت لتضيء مسار العمل المستقبلي في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يحتاج في الفترة المقبلة إلى التنوع والامتياز، كفيلة برفد ودعم الاقتصاد الوطني ليحقق أعلى المعدلات في الإنتاج.