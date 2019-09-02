ارتفاع صادرات العراق من النفط في أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وزارة النفط العراقية، في بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، من 3.566 مليون برميل في الشهر السابق.

وأضافت الوزارة، أن صادرات الخام من موانئ البصرة في جنوبي العراق بلغت 3.468 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 3.435 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.

وقال البيان إن شحنات النفط من حقول كركوك في شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي بلغت 105 آلاف برميل يومياً في المتوسط.

استأنف العراق ضخ إمدادات النفط إلى الأردن بالشاحنات؛ إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 3480 برميلاً، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.

ومن المتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجياً إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة آلاف برميل يومياً.

كان العراق والأردن، أبرما اتفاقاً جديداً بشأن تجارة النفط والسلع، في اجتماع عُقد في فبراير/شباط بين رئيسي وزراء البلدين على الحدود المشتركة بينهما.

توقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق إلى جاره الأردن في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في غربي العراق.

وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في أغسطس/آب بلغ 56.77 دولار للبرميل، مما يولد إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار.

ينتج العراق كميات دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى البالغ نحو خمسة ملايين برميل يومياً، تمشياً مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا بهدف دعم الأسعار. (رويترز)