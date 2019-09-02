«عزيزي» ترسم معالم خطة التوسع في 5 أسواق جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار:ملحم الزبيدي



كشف فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي ل«عزيزي للتطوير العقاري»، أن الشركة وضعت خططها للتوسع في الأسواق عالية النمو التي توفر آفاق تطوير واعدة، مثل أبوظبي، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والسعودية. وقال في حوار مع ”الخليج 365” أن الشركة تعمل على إثبات جدارة المطورين الإماراتيين في إنشاء عقارات متميزة عبر جميع أنحاء العالم. وفيما يلي نص الحوار:

* كيف تلخصون رحلة شركة «عزيزي للتطوير العقاري» في دولة الإمارات منذ انطلاقها عام 1989؟

لقد كانت رحلةً حافلةً حقاً؛ إذ تأسست «مجموعة عزيزي» في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1989، واشترت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» أول قطعة أرض لها في 2007، ثم أطلقنا مشروعنا الأول في 2008، حيث قمنا ببيع عقارات تتجاوز قيمتها مليار دولار. ويوجد لدينا اليوم أكثر من 200 مشروع في مراحل تطوير مختلفة، تزيد قيمتها على 12 مليار دولار (44 مليار درهم). ونفخر بقدرتنا على الإسهام بشكل فاعل في تطوير إمارة دبي.

* مررتم بدورة الازدهار والأزمة المالية العالمية 2008، ما هي الدروس التي استخلصتموها من تلك التجربة؟

إن أهم درس تعلمناه من تلك الأزمة هو وضع عملائنا دوماً على قمة أولوياتنا. ومن الطبيعي أن تكون هنالك فترات من الهبوط والصعود في الأسواق، وقد يتعذر تجاوز فترات الكساد وتحقيق الازدهار ثانيةً، إلّا لتلك الشركات التي تتواصل مع عملائها عن كثب، وتتكيف مع مطالبهم، وتضع مصالحهم في صلب كل قرار تتخذه. وعندما تنخفض القوة الشرائية، يصبح العملاء أكثر انتقائية ودقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشراء. وعليه، سيكون الازدهار حليف الشركات التي تقدم منتجات قوية، وستعاني الشركات التي تقدم عروضاً لا تلبي احتياجات عملائها.

* ما هي النتائج الإيجابية الملموسة التي قد يحققها «إكسبو 2020»؟ وكيف يمكن لمشاريع «عزيزي» الاستفادة من كل ذلك؟

لا شك أن «إكسبو 2020» في دبي سيكون محفزاً رئيسياً للقطاع العقاري والاقتصاد عموماً. وباعتباره الحدث الضخم الأول من نوعه في المنطقة، سيسهم الحدث في حفز الاقتصاد بنسبة تزيد على 3,5%.

كما سيرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية للأعمال والسياحة، وسيرسي ركائز قوية لتحقيق النمو على المدى الطويل.

وتتيح الكثير من مشاريعنا سهولة الوصول إلى موقع «إكسبو 2020» الذي سيواصل نموه كوجهة حيوية للاستجمام والأعمال بعد انتهاء الحدث. ويوجد لدينا حالياً أكثر من 22 مشروعاً في منطقة «الفرجان» التي ترتبط بموقع الحدث عبر خط المترو الجديد.

* يشكل المستثمرون الإماراتيون النسبة الكبرى من عملاء «عزيزي للتطوير العقاري» ويليهم السعوديون، ما سبب ذلك برأيكم؟

إننا نفخر جداً بثقة المستثمرين الإماراتيين والسعوديين، وهناك أسباب عدة وراء هذا الطلب المرتفع من قبلهم. أولاً وقبل كل شيء، حيث توفر دبي مجموعة واسعة من خيارات الأعمال والترفيه والاستجمام والتسوق. كما يتميز عملاؤنا بفطنتهم الاستثمارية، فهم حريصون على الإلمام جيداً بالمواقع المختلفة والبنية التحتية والمرافق المخطط لها، وكذلك العائد الاستثماري للعقارات.

ويمكننا تلبية طموحاتهم الاستثمارية عبر إجراء أبحاث مستفيضة حول المناطق الأكثر رواجاً في دبي، لتحديد الأفضل منها من حيث عائدات الإيجار والقيمة الاستثمارية.

ويثمن الإماراتيون والسعوديون عالياً المواقع الاستراتيجية التي نقدمها، وقربها من مراكز الأعمال والاستجمام والتجزئة، وارتباطها بشبكات الطرق السريعة الرئيسية والمواصلات العامة والمطارات، والجودة العالية لوحداتنا السكنية التي نقوم بتطويرها وفقاً لأفضل ممارسات البناء المتبعة لتنفيذ مشاريعنا في ألمانيا.

وعلاوةً على ذلك، يهتم العملاء أيضاً بسرعة إنجاز المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد.

* هل تعتقدون أن القطاع المصرفي سيقبل على العمل مجدداً مع سوق العقارات رغم الهبوط والصعود الذي شهده مع هذه السوق؟

تدعم المؤسسات المالية القطاع العقاري بشكل كبير، وهي منفتحة على العمل معه، وطرحت العديد منها مؤخراً حلولاً متميزة لتمويل شراء المنازل. ونحن بدورنا نترك المجال للبنوك لتولي هذه الحلول كونها من اختصاصها، عوضاً عن طرح خطط سداد طويلة الأمد بعد التسليم. وعليه، عقدنا العديد من الشراكات، ومن أبرزها الحل الثوري لتمويل شراء منزل بالتعاون مع «بنك دبي الإسلامي»؛ والذي يوفر للعملاء خطط سداد ميسرة على مدى 48 شهراً من دون دفعات أولى، ومع الإعفاء من تكاليف القروض للأشهر الستة الأولى.

وتسعى الإمارات أيضاً لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، من خلال تعزيز الشعور بالانتماء بين المستثمرين. وتعتبر هذه الخطوات، مدعومةً بالتركيز القوي على تطوير البنية التحتية، عاملاً أساسياً لبناء الاقتصاد المستدام عالي النمو الذي تطمح إليه دولة الإمارات، ونفخر بالإسهام في تحقيق ذلك.

* ما رأيكم بتجربة دبي الحديثة مع نموذج «الإيجار المنتهي بالتملك»؟

ينطوي شراء المنزل بدلاً من استئجاره على فوائد عديدة، سواء للراغبين في امتلاك منزل أو توفير الإيجارات. ومع خطط الدفع الحالية، أصبحت الأقساط الشهرية للقرض العقاري أدنى بكثير من تكاليف استئجار العقار نفسه. وبهذا فإن امتلاك المنزل سيؤدي إلى خفض المصاريف الشهرية وتحقيق عائد استثماري مجزٍ.

* ما هي الخطوة التالية على جدول أعمالكم؟ وهل تعتزمون توسيع نطاق أعمالكم إلى دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية؟

نحن ملتزمون برسالتنا الدولية في تطوير وإثراء أساليب حياة الناس، مع التركيز على دعم رؤية وتطور الأسواق التي نعمل فيها. ونطمح لأن نكون الخيار الأول للجيل الجديد، كما نعمل عن كثب مع قيادة دبي الحكيمة لمواصلة وحفز الابتكار. ونسعى لأن نكون في صدارة شركات التطوير العقاري التي تركز على العملاء.

ونعتزم تسليم قرابة 4 آلاف وحدة سكنية بحلول نهاية 2019 الذي أعلناه «عام البناء»؛ حيث خصصنا هذا العام لتطوير المشاريع بسرعة وتسليمها وفقاً للمواعيد المحددة.

ووضعنا خططاً للتوسع في الأسواق عالية النمو التي توفر آفاق تطوير واعدة، مثل أبوظبي، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والسعودية، وسنطلعكم على المزيد من التفاصيل حول ذلك في الوقت المناسب. كما نعمل جاهدين على إثبات جدارة المطورين الإماراتيين في إنشاء عقارات متميزة عبر جميع أنحاء العالم.



بوادر تحسن وطفرة في الطلب

قال فرهاد عزيزي عن رأيه بأسباب انخفاض أسعار العقارات في السوق المحلي إن الدورات الاقتصادية تفرض نفسها على واقع السوق، كما تخضع الأسعار بالطبع لقوانين العرض والطلب، إلا أن تزايد العرض يترافق مع ارتفاع سريع في الطلب.

وبدأنا نلاحظ الآن بوادر التحسن في السوق، كما تشير أبحاثنا إلى أن الطلب على العقارات يشهد طفرة جديدة بفضل الركائز المتينة لاقتصاد دبي الكلي ومستقبلها الواعد. ونحن واثقون من أن هذا الطلب سيبلغ مستويات جديدة على المدى القريب والبعيد، ونعمل على تطوير مشاريعنا على هذا الأساس. وقد شهدت مبيعاتنا نمواً كبيراً، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

ورغم امتلاك دبي معدل نمو سكاني بين أسرع المعدلات في العالم، أشارت أبحاثنا إلى أن معدلات استيعاب السوق ستصمد أمام العرض.