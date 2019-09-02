«تلجرام» تتحضر سراً لإطلاق عملة رقمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنوي شبكة «تلجرام» للمحادثات المشفرة على «فيسبوك» إطلاق عملتها الافتراضية «جرام»، قريباً مرفقة بنظام دفع طموح موجه إلى العامة، في مشروع أحيط بتكتم كبير منذ أكثر من عام.

وتهدف «تلجرام» إلى تطوير منتج يتميّز بسهولة أكبر في الاستخدام مقارنة بالعملات المشفرة الحالية مثل «بتكوين» التي يقتصر استخدامها على فئات محدودة.

وفي وثيقة سُربت العام الماضي، أكدت خدمة المراسلة التي أسسها المستثمر الروسي بافيل دوروف، أنها تسعى لتطوير عملة افتراضية بمزايا كبيرة.

ومن المتوقع أن تنشئ شبكتها المسماة« تون» (تلجرام أوبن نتوورك) والمعتمدة على تكنولوجيا «بلوك تشين»، نظام دفع متكاملاً يتمتع بالأمان والسرعة وتسعى الشبكة إلى أن يكون «بديلاً لبطاقات «فيزا» و«ماستركارد»، وصولاً إلى اقتصاد لامركزي جديد».

وجمعت «تلجرام» مبلغاً قياسياً قدره 1,7 مليار دولار من مئتي مستثمر خاص، في إطار عملية حشد أموال ضخمة بالعملات المشفرة على مرحلتين. وكان النجاح كبيراً لدرجة أن شبكة المراسلة ألغت عملية حشد أموال عامة، وفرضت على المستثمرين الذين لم ينجحوا في مرحلة الاختيار التي نظمتها الشبكة، الانتظار إلى حين موعد الإطلاق الرسمي ل«جرام»، للتمكن من الحصول على العملة المشفرة الجديدة.

ولم تدل «تلجرام» بأي تعليقات علنية في هذا الموضوع، كما أن المعلومات التي ترشح في هذا المجال نادرة ومصدرها المستثمرون الموجودون خصوصاً في الولايات المتحدة وروسيا وآسيا.

وقال مصدر مقرب من الأوساط الاقتصادية في موسكو لوكالة فرانس برس: «هم عقدوا اتفاقاً سرياً في ما بينهم»، مؤكداً أنه يعرف من بين المستثمرين في المشروع «مصرفياً واحداً على الأقل من الصف الأول، ورجل أعمال على قائمة فوربز» لأثرى أثرياء روسيا.

وبحسب صحيفة «فيدوموستي» الروسية، تبدأ «تلجرام» اختبار مشروعها «تون» في اوائل سبتمبر/‏أيلول، مع إتاحة قواعد وإرشادات لإقامة «عقدة» والمشاركة تالياً في الشبكة.

ومن المتوقع وضع أولى عملات «جرام» المشفرة قيد التداول خلال شهرين بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مستثمرين لم تذكر أسماءهم. وهذا سيحصل تالياً قبل طرح «فيسبوك» لعملتها «ليبرا» في الموعد المتوقع في النصف الأول من 2020.

وأكد مانويل فالنت، مدير قسم التحليل الاستراتيجي في شركة «كوينهاوس» التي تتيح للعامة أدوات استثمارية في العملات المشفرة، لوكالة فرانس برس، أن «فيسبوك وتلجرام تدركان وجود مساحة يمكن استغلالها عبر السماح للناس بتبادل مبالغ صغيرة عبر الإنترنت، من دون المرور بالعملات المعتمدة رسمياً، أو العمليات المصرفية أو التطبيقات». (أ.ف.ب)