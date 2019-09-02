«أراضي عجمان» تطلق مبادرة «سهالات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

أطلق قسم إسعاد المتعاملين بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مبادرة «سهالات»، التي جاءت ضمن خطة عمل ممارسات السعادة؛ لتستهدف أصحاب المكاتب العقارية الحاصلين على تقييم خمس وأربع نجوم ضمن مشروع التقييم العقاري الأول من نوعه عالمياً، والذي أطلقته الدائرة مؤخراً برعاية خاصة من رئيسها الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الدائرة على تعزيز رضا وسعادة متعامليها وتوفير باقة من التسهيلات والامتيازات لهذه الفئة، كما سيتم توزيع بطاقة «سهالات» على مستحقيها خلال الفترة القادمة؛ لتوفر بدورها على المتعامل الوقت والجهد في تقديم المعاملات، وتتيح الفرصة لحامل البطاقة، تفادي صف الانتظار خلال زيارته للدائرة، والتمتع بالحصول على الخدمة المطلوبة مباشرة، وبشكل خاص كل ما يليق بحامل هذه البطاقة.