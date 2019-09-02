5250 درهماً متوسط الإنفاق الاستهلاكي للفرد شهرياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص في الإمارات إلى نحو 63 ألف درهم خلال العام الماضي، بزيادة 14.1% مقارنة مع 55.2 ألف درهم خلال العام الذي سبقة وبناء على هذه المعطيات الرسمية التي تضمنها تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فقد ارتفع معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد إلى 5250 درهماً مقارنة مع 4600 درهم خلال فترة المقارنة نفسها.

وجاء الارتفاع المسجل في الإنفاق السنوي والشهري للأفراد بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها الإنفاق الاستهلاكي الخاص خلال العام 2018 والذي بلغ 586.2 مليار درهم بنمو 14.2% بالمقارنة مع 513.4 مليار درهم تقريباً في العام 2017.

يذكر أن العام 2018 شهد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪.

ويعكس الإنفاق الاستهلاكي الخاص حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، فضلاً عن الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى الأساسية والكمالية.

وطبقاً للأرقام الرسمية فقد شكل الإنفاق الاستهلاكي الخاص 40.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام 2018 والذي وصلت قيمته إلى نحو 1.442 تريليون درهم.

وعلى مستوى الإنفاق الاستهلاكي الحكومي فقد بلغت قيمته 199.8 مليار درهم خلال 2018 بنمو 3.4% مقارنة مع 193.16 مليار خلال 2017.

يشار إلى أن الاستهلاك الخاص والحكومي يشكلان محركاً أساسياً للاقتصاد، حيث يمثلان إلى جانب الصادرات مدى الطلب في الاقتصاد والذي يعد المحفز الأساسي لجانب الإنتاج الذي يتم بناء عليه تحديد مستوى العرض في الحصيلة النهائية. (وام)