«ساكسو بنك»: قوة الذهب تعزز أسعار الفضة والبلاتين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ساكسو بنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق السلع إن «مؤشر بلومبيرج للسلع الرئيسية توزع بالتساوي بين الطاقة والمعادن والسلع الزراعية، وشهدت تداولاته انخفاضاً للشهر الثاني على التوالي خلال أغسطس. وجاء ذلك جرّاء المخاوف المستمرة حول توقعات النمو العالمي والطلب على السلع الرئيسية. وبقي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في حالة من المدّ والجزر، ما شكّل بيئة مملوءة بالتحديات. ولم تقتصر تداعيات هذه الحالة على السلع، بل امتدّت لتطال السندات والأسهم».

وأوضح أن معظم التركيز انصب مجدداً على مجموعة المعادن الثمينة والبلاتين. وبعد الوصول إلى أعلى مستوياته منذ ست سنوات عند 1555 دولاراً أمريكياً للأونصة، تعثر الذهب نتيجة تحوّل المستثمرين الباحثين عن قيمة نسبية نحو الفضة والبلاتين. ووصلت أسعار المعدنين إلى مستويات تاريخية، بعد أن شهدا حتى أغسطس تداولات نسبية أقل من الذهب.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: أدى الارتفاع الكبير لأسعار الذهب نتيجة انهيار عائدات السندات العالمية في مطلع يونيو، إلى تأثيرات على معادن أخرى ذات أسس ضعيفة التي عانت من تراجع تداولاته. إلا أنه ومع بلوغ أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، ووصول عقود الشراء طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، بدأ المستثمرون خلال الأسبوعين الماضيين بالبحث عن قيمة نسبية في معادن أخرى مثل الفضة والبلاتين، وأدى هذا التوسع في الطلب على الملاذ الآمن إلى ارتفاع أسعار البلاتين لتحصد أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ عام 2015، بينما تقلص فرق السعر أمام الذهب بمقدار 80 دولاراً خلال هذه الفترة إلى 600 دولار.