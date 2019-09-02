3854 رخصة اقتصادية جديدة في أبوظبي بزيادة 44%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 3854 رخصة اقتصادية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة تجاوزت 44% مقارنةً ب 2671 رخصة تجارية في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بحسب نتائج تقرير حركة النشاط التجاري للربع الثاني من العام 2019 الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

جاء في تقرير الربع الثاني 2019 لحركة النشاط التجاري لإمارة أبوظبي الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أنّ الرخص الجديدة توزعت على 1947 رخصة في مدينة أبوظبي، و567 رخصة في مدينة العين، 87 رخصة في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أنّ الرخص الاقتصادية الجديدة اشتملت أيضاً على 1171 رخصة تاجر أبوظبي و82 رخصة فورية، ما يعكس الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين ورواد الأعمال على هذه الفئات من الرخص الاقتصادية التي تتميز بتسهيلات عديدة.

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن النتائج الإيجابية للتقرير، الذي يرصد حركة معاملات إصدار الرخص الاقتصادية الجديدة، تؤكد مكانة أبوظبي كمركز استثماري جاذب ومشجع على إقامة الأعمال التجارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وقال إن أبوظبي تمتلك اقتصاداً حيوياً ومرناً وتنافسياً يتمتع بكافة مقومات الريادة ويوفر بيئة مشجعة وواعدة للمستثمرين ورواد الأعمال، مؤكّداً أن مبادرات وبرامج الدائرة لتحفيز النمو الاقتصادي تستهدف في المقام الأول استقطاب الاستثمارات المباشرة ورفع الكفاءة الاقتصادية وتنشيط المناخ الاستثماري وتحفيز الإنتاج المحلي للإمارة وتعزيز بيئة ممارسة الأعمال وجعلها أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار.

وأشار التقرير إلى الرخص الاقتصادية تبعاً لنوعها، حيث احتّلت رخص النوع التجاري الحيز الأكبر بمجموع 3654 رخصة وبزيادة نسبتها 44.7% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي الذي شهد إصدار 2524 رخصة من هذا النوع.

وأوضح وكيل الدائرة أن الإقبال المتزايد على الرخص الاقتصادية نوع تجاري يجسد الاهتمام الكبير من جانب المستثمرين ورجال الأعمال في الاستثمار بقطاع الخدمات في أبوظبي، ما يعكس تنافسية الاقتصاد الوطني والنمو المتواصل لقطاع الأعمال المحلي، الأمر الذي يسهم في جعل أبوظبي وجهة عالمية للاستثمار.

وجاء في التقرير أن الرخص «النوع التجاري» توزعت على 1838 رخصة تجارية في أبوظبي، و524 رخصة تجارية في مدينة العين، و81 رخصة تجارية في منطقة الظفرة، في حين تم إصدار 1135 رخصة تاجر أبوظبي بالمقارنة مع 593 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بالإضافة إلى 82 رخصة فورية. كما أشار التقرير إلى إصدار 86 رخصة حرفية خلال الربع الثاني من العام الجاري بالمقارنة مع 49 رخصة حرفية للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت حوالي 76%. كما تم تسجيل 67 رخصة مهنية جديدة مقابل 51 رخصة مهنية في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت حوالي 31%.

ووفقاً للتقرير، تم إصدار 6 رخص لنوع «زراعية وثروة سمكية وحيوانية» خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 4 رخص و3 رخص على التوالي للفترة نفسها من العام الماضي، فضلاً عن إصدار 37 رخصة سياحية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى صعيد إنجاز المعاملات، فقد أوضح التقرير الصادر عن مركز أبوظبي للأعمال بأنه تم إنجاز 20173 معاملة تجديد رخصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعديل 7299 رخصة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى إلغاء 1234 رخصة، في خطوة تتماشى مع جهود ومساعي الدائرة لتطبيق أفضل الممارسات التي تعزز من جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية والتجارية في أبوظبي وتحسن المناخ الاقتصادي المشجع على ممارسة الأعمال. كما أورد التقرير إصدار 4894 تصريحاً وإعلاناً لأصحاب الأعمال.