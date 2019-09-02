«المركزي»: ملتزمون بتعزيز الاستقرار المالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشاد مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، بتطلعات وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمكانة ومسيرة وأهداف الدولة في العام المقبل، والتي تجسدت في رسالة الموسم الجديد التي توجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، إلى كافة المواطنين في الدولة.

وقال المنصوري: «تنفيذاً لتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عبر رسالة الموسم الجديد، يلتزم مصرف الإمارات المركزي برسالته الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، ووضع السياسات النقدية والعمل بها نحو تنمية اقتصاد مستدام للدولة، مرتكزاً في ذلك على قيمنا الأساسية في التحلي بروح المبادرة واعتماد أرقى معايير الشفافية والانفتاح والنزاهة، ورعاية المواهب الوطنية ومكافأتها، والحرص على دعم التوطين في القطاع المصرفي».

ورفع المنصوري أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1441، ونوّه بجهود القيادة الرشيدة للدولة في سبيل مواصلة مسيرتها الاقتصادية والتنموية وتحقيق الإنجازات التي تفوق كل التوقعات.