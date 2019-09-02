ازدحام في مطارات الدولة في موسم العودة إلى المدارس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستمر حركة السفر النشطة عبر المطارات المحلية لرحلات الطيران القادمة إلى الدولة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مع استمرار عودة المقيمين من إجازاتهم السنوية وبدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن عودة موسم الأعمال.

وأشارت مصادر عاملة في مكاتب السياحة والسفر إلى أن حركة المسافرين لا تزال نشطة، وذلك على الرغم من انتهاء ذروة السفر، مع عودة العائلات والأسر من إجازاتهم الصيفية، موضحين أن هذه الحركة سوف تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المصادر، تشهد رحلات الطيران من وجهات إقليمية مثل: عمان والقاهرة وبيروت، إشغالاً مرتفعاً للسفر إلى مطارات دولة الإمارات، بسبب موسم العودة إلى المدارس، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال الأسبوع الأخير من أغسطس/ آب الماضي، دفع العائلات لتأخير العودة إلى الأسبوع الأول من سبتمبر/ أيلول. وبدأت أسعار تذاكر الطيران بالعودة إلى مستوياتها الطبيعية، مقارنة مع موسم الذروة، الذي شهدت فيه بعض الوجهات ارتفاعاً بنسبة 250%، حيث من المتوقع أن تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة وخاصة في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت أسعار تذاكر الطيران للسفر بين دولة الإمارات ووجهات إقليمية، سجلت ارتفاعات قياسية، بسبب الطلب على السفر، إلى جانب إشغال كافة مقاعد الدرجة السياحية، وبالتالي التوجه نحو درجة رجال الأعمال.

وصعدت أسعار تذاكر الطيران بنسبة كبيرة بسبب الحجوزات المتأخرة، وخاصة على الوجهات التي تشهد طلباً كبيراً في مواسم السفر.