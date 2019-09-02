مناطق حرة تبدأ في تطبيق برامج بديلة للضمان المصرفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أعلنت كل من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ومنطقة دبي للسيارات «داز»، بالإضافة إلى «مجمع الصناعات الوطنية»، عن إطلاق برنامج حماية القوى العاملة، ليحل محل سياسة «الضمان النقدي/‏ المصرفي للموظفين» اعتباراً من أمس، مع خطة لضمان حقوق الموظفين، ويتراوح القسط ما بين 160 درهماً إلى 610 دراهم لكل موظف بحسب الراتب ، وبإجمالي تغطية للموظف بين 10 آلاف إلى 60 ألف درهم.

وأشارت مناطق الأعمال الثلاث ، أنه سيتم إضافة رسوم التأمين على الباقات المعلنة بعد إطلاق «برنامج حماية حقوق القوى العاملة» عند تقديم معاملات، إصدار تأشيرة عمل جديدة، أو نقل كفالة، أو تجديد الإقامة، أو عند تعديل العقد.

وفي إطار البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستقوم الشركات بالاشتراك في البرنامج التأميني، والذي سيساعد على حماية الموظفين المكفولين في حال تخلف أرباب العمل عن دفع الأجور، وكذلك سوف تشمل هذه التغطية جميع الموظفين المكفولين تحت سلطة المناطق الحرة المذكورة، وسيتم تطبيقها على أي طلبات توظيف جديدة.