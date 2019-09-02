وفد «غرفة عجمان» يزور موقع إكسبو 2020 دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

قام وفد من غرفة تجارة وصناعة عجمان بزيارة موقع إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وضم الوفد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء وخولة خلفان المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وموظفي غرفة عجمان.

واطلع وفد الغرفة خلال جولة ميدانية على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية والبنية التحتية لإكسبو 2020، والفرص المقدمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة وكذلك الاستفادة التي سيقدمها المعرض للزوار خلال 173 يوماً، كما تم شرح شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل» ومحركاته الثلاثة التنقل الفرص الاستدامة.

وتم أخذ لمحة حول تاريخ إكسبو وكذلك عدد الزيارات المتوقعة خلال اإكسبو 2020 والتي تصل إلى 25 مليون زيارة منها 70% من خارج الدولة، وكذلك التعريف بإرث إكسبو واستدامته لمدينة شاملة بعد الحدث.

واطلع وفد غرفة عجمان على برنامج المتطوعين - إكسبو 2020 بشكل مفصل ودور البرنامج في استقطاب أكثر من 30 ألف متطوع- من المواطنين والمقيمين في الإمارات سيشاركون في تنظيم إكسبو استثنائي لملايين الزوار والمشاركين.

وأشاد ناصر الظفري بمستوى الإنجاز والحماس الذي لامسه وفد الغرفة في العاملين بالموقع، مؤكداً أن كل جزء من إكسبو 2020 يسطر قصة نجاح، وأضاف أنه على كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والمواطنين والمقيمين في الدولة دور في استثنائية ونجاح إكسبو 2020.