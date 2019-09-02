شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يدعو لتعزيز المساواة بين الجنسين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” طالب البنك المركزي من البنوك وشركات التمويل ومحال الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة، أن تقدم خدماتها لعملائها الأفراد وأصحاب العمل من الجنسين بشكل متساو، وأن تضع سياسات وإجراءات تعزز المساواة بين الجنسين في كافة المعاملات المصرفية والمالية، بما في ذلك القروض والتسهيلات الائتمانية.

جاء ذلك في تعميم أصدره البنك المركزي للبنوك وشركات التمويل والصرافة والمؤسسات المالية الأخرى أمس، بهدف دعم مبادرات وبرامج وأهداف دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين كنهج مستدام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المركزي» يدعو لتعزيز المساواة بين الجنسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.