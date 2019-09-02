التضخم في الدولة ينخفض خلال النصف الأول من 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

واصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك سلسلة انخفاضاته في النصف الأول ليسجل مستوى التضخم انكماشاً له على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الفائت عند 1.49% وعلى أساس شهري عند 0.03%.

وبحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء»، تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو الماضي على نطاق شهري لانخفاض أسعار كل من منتجات التبغ بنسبة 0.28% وأسعار وخدمات السكن والمياه والكهرباء والغاز 0.72% وأسعار وخدمات الاتصالات 0.04%.

بينما ارتفع الرقم القياسي لأسعار كل من منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 0.61%، والملابس والأحذية 0.32% والتجهيزات والمعدات المنزلية 0.06%، والخدمات الصحية 0.01%، وخدمات النقل 0.38% وخدمات الترويح والثقافة 0.68% وأسعار وخدمات المطاعم والفنادق 0.01% والسلع والخدمات المتنوعة 0.4%، في حين بقيت أسعار وخدمات التعليم عند نفس مستوياتها.

وعلى صعيد إمارات الدولة، خالف مستوى التضخم في أبوظبي سلسلة الارتفاع الذي سجلته باقي إمارات الدولة بانخفاض على أساس شهري عند 0.22% خلال شهر يونيو الماضي، في حين ارتفع في دبي عند 0.10%، و0.01% في إمارة الشارقة، و0.12% في عجمان، و0.53% في أم القيوين، و0.39% في رأس الخيمة، و0.45% في إمارة الفجيرة.