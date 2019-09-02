شكرا لقرائتكم خبر عن 497.6 مليار ريال احتياطي السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الاحتياطي العام للسعودية خلال يوليو/تموز الماضي بشكل طفيف، وذلك بنحو 25 مليون ريال، ليصل إلى 497.6 مليار ريال، مقارنة بشهر يونيو.
وحساب الاحتياطي العام للدولة يحوّل إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى . وأظهرت البيانات، الصادرة أمس ، انخفاض الحساب الجاري للدولة خلال شهر يوليو الماضي إلى نحو 64.3 مليار ريال بانخفاض قدره 35.8 مليار ريال. (د ب أ)
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