«إقامة دبي» ترحِّب بأكثر من مليون مسافر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحّبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأكثر من مليون مسافر خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخول أفواج من الزوار والسياّح القادمين للدولة عبر مطارات دبي و المسافرين العائدين بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث أنهى مأمورو جوازات مطارات دبي الدولية إجراءات دخول مليون و367ألفاً و548 مسافراً، وذلك بمتوسط إنهاء إجراءات دخول 85 ألف مسافر في اليوم تقريباً.

وقد بلغ عدد المسافرين القادمين الذين استخدموا البوابات الذكية البالغ عددها 75 بوابة منتشرة في صالات الدخول260 ألفاً و135 مسافراً، وحرصت «إقامة دبي» على تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين القادمين، كالبوابات الذكية والكاونترات الحديثة التي تعمل على تعزيز تجربة المسافرين وتقليل وقت الوقوف، حيث تصل مدة إنجاز المعاملة من 7 إلى 11 ثانية.

وأكد اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن «إقامة دبي» حققت على مدى السنوات الماضية نقلة نوعية في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتواءم مع رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً، وأشار المري إلى أن ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة يشير إلى إقبال الناس على استخدام هذا النوع من الخدمات الذكية التي تقدمها إقامة دبي في مطارات دبي.

وكشف المري أنه تم تجديد 3 آلاف و645 جواز سفر من 1 يونيو حتى نهاية أغسطس الماضي عبر مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين المواطنين، حيث استطاع العديد من المواطنين عبر المركز تجديد جوازات سفرهم خلال فترة العطلة الصيفية في مدة لا تتعدى الدقائق.

وأوضح أن مطار دبي الدولي الذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم شهد ازدحاماً كبيراً في الأسابيع الماضية نظراً لموسم العطلة الصيفية.

وأضاف: «أن الإدارة خصصت فرق عمل ذات كفاءة متميزة وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع الأعداد الكبيرة من زوار الدولة ومن بينهم السياح وتقديم الخدمات المتميزة لتيسير حركة مرورهم»، مضيفاً أنه ولما تتمتع به مدينة دبي من مكانة سياحية على نطاق عالمي، باتت مقصد الكثير من الناس، وأصبحت المدينة الأكثر جذباً للسياح، حيث تعتبر دبي اليوم واحدة من أعلى المراكز عالمياً في قائمة أكثر المدن زيارة. وذلك لما تمتاز به من مقومات متكاملة للسياحة.