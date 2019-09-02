شكرا لقرائتكم خبر عن بابوا غينيا الجديدة توقع اتفاقاً لتطوير أول حقل بحري للغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت وزارة البترول في بابوا غينيا الجديدة اتفاقاً يسمح لشركة «توينزا» للنفط بالاستثمار في أول حقل بحري للغاز الطبيعي.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء أمس الأحد عن وزير البترول، كيرينجا كوا قوله في بيان: إن شركة «توينزا» وهي من الشركات المعنية بتطوير الغاز الطبيعي المسال ومقرها مدينة بيرث الأسترالية، قد أوفت بجميع المتطلبات حسب قانون النفط والغاز لتطوير حقل «باسكا إيه» للغاز، ويتطلب المشروع ترخيصاً لتطوير البترول والتوقيع على اتفاق «باسكا جاز».

وأضاف: «مرحلة البناء لهذا التطور سوف تجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها للبلاد، إضافة إلى إقامة صناعة وعمالة». (د ب أ)

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