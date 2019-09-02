شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تبدأ التسجيل "أوف لاين" عبر بوابة العمرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن العمل جارى بخطى متسارعة للانتهاء من بوابة العمرة المصرية التى وافق على إنشائها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى لإطلاقها بشكل رسمى، مشيرا إلى أن إطلاقها بشكل رسمى سيتم فى غضون شهر من الآن والتى سيبدأ بالتزامن معها موسم العمرة الجديد.

وأوضح باسل لـ"الخليج 365" أن شركات السياحة ستبدأ مرحلة التسجيل على البوابة خلال أيام، وستتم عملية التسجيل "أوف لاين" ، لحين إطلاق البوابة بشكل رسمى ليبدأ العمل "أون لاين" من خلالها، وحول رسوم التسجيل أشار السيسى إلى أنه حتى الآن لم يصدر بها قرار من الوزارة، ولكن الأكيد أن هناك تكلفة إطلاق البوابة وستقوم الشركات بتحملها وتغطيتها.

وحول تحديد سقف عددى للمعتمرين خلال الموسم الجديد، قال نائب رئيس الغرفة "لا أعتقد أنه سيكون هناك قرار بتحديد أعداد المعتمرين، ولكن فى حال صدر قرار وزارى بذلك سنلتزم وننفذ قرار الدولة".