شكرا لقرائتكم خبر عن الأعمال المصري الياباني: حجم الاستثمارات اليابانية في القارة السمراء 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن هناك العديد من النتائج التي ترتبت على مشاركة مصر في قمة التيكاد في مدينة يوكاهاما اليابانية والتي أظهر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أولويات القارة الافريقية واهتماماتها، وكان أبرز هذه النتائج العمل على تطوير البنية التحتية للقارة الافريقية، والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة من كافة الدول لاسيما وأن اليابان من أبرز الدول التي تهتم بالشأن الافريقي وسوف تفتح افاقا جديدة للتعاون بين اليابان ودول القارة الافريقية، وتوفر عشرات الالاف من فرص العمل للشباب في افريقيا والتي تعد سوقا واعدة لكافة المستثمرين والذي يبلغ عدد السكان بها أكثر من مليار نسمة.

وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، فى بيان له، أن الاستثمارات اليابانية في افريقيا بلغت 10 مليارات دولار تعمل بها مئات الشركات اليابانية والافريقية، في مجالات متعددة تشمل التعدين واستخراج البترول والطاقة والتكنولوجيا والتعليم والتدريب والمدارس والمستشفيات.

وأشار العربي إلى حرص الجميع على تهيئة المناخ الاستثماري داخل الدول الافريقية لجذب مزيد من الفرص الاستثمارية من كافة دول العالم لجذب الاستثمارات، موضحًا أهمية استغلال موارد قارة أفريقيا بشكل أمثل بما يعود بالنفع على شعوبها.