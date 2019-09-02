شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز حكومية للتصنيع الإلكترونى بمصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك مصر العديد من المميزات بمجال التصنيع الإلكترونى، حيث تسعى لجذب شركات عالمية لتوطين التصنيع المحلى وخلق قيمة مضافة وتوفير العملة الأجنبية وزيادة الصادرات بهذا القطاع من 1.3 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وذلك فى إطار مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات.

وأطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فى وقت سابق، مجموعة من البرامج لدعم التصنيع الإلكترونى خاصة فيما يتعلق بالجيل الصناعى الرابع، والشراكة مع القطاع الخاص بهذا الشأن، فضلا عن دعم الشركات الناشئة المتخصصة فى هذا المجال، وتركز استراتيجية التصنيع الإلكترونى على تصنيع الإلكترونيات الواعدة مثل البطاريات والبوردات الإلكترونية وغيرها.

ولدعم عمليات التصنيع الإلكترونى وجذب شركات عالمية للاستثمار بهذا المجال أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، عن حوافز تتعلق بتوفير الكوادر المؤهلة والمتميزة فى التصميم الالكترونى، كما تقوم بتغطية التدريب لهم، إذ يمكن تغطية تكليف المتدرب بحد أقصى 4 آلاف دولار كمثال، كما توفر مساحات للتصنيع الإلكترونى فى المناطق التكنولوجية الجديدة أو مدينة المعرفة إذ يوجد بنية أساسية ومعلوماتية جيدة.

يتضمن قانون الاستثمار العديد من الحوافز مثل الحوافز خفض الضرائب 30 إلى 50% كحافز استثارى، إضافة إلى البرنامج الخاص برد أعباء التصدير والخاص بقنون هيئة تنمية الصادرات عبر سداد 8 إلى 10% من قيمة الصادرات.