شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 1-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 1-9-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه. البورصة تربح 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 123.4 مليون ورقة مالية بقيمة 622.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.23%، والعرب على 11.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 50 مليون جنيه، 151 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 18154 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5536 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة. القابضة المصرية الكويتيةأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن شراء العميل مون كابيتال ماسترز كابيتال فاند عدد 1.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.02 % من أسهم الشركة، وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. القابضة المصرية الكويتيةأعلنت شركة القابضة المصرية الكويتية، عن شراء العميل مون كابيتال ماسترز كابيتال فاند عدد 1.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وبذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 5.02 % من أسهم الشركة، وتم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.