شكرا لقرائتكم خبر عن الصندوق الكويتى للتنمية: تنسيق مشترك بشأن المشروعات المنفذة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد، عبد الوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالعاصمة الكويتية.

وبحث الجانبان، أوجه التعاون والشراكة بين مصر والصندوق في عدد من المشروعات التنموية والاستثمارات المشتركة.

وأكد عبد الوهاب البدر حرص الصندوق على استمرار التنسيق المشترك بشأن المشروعات المنفذة في مجالات الاستثمار والتنمية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

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والتقت الوزيرة بعدد من المستثمرين الكويتيين حيث تم بحث زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر، حيث تم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والتي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات خاصة في المشروعات القومية والمشاركة مع القطاع الخاص، وأشاد المستثمرين بالجهود المصرية في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اي تحديات تواجه المستثمرين في مصر.

كما التقت الوزيرة الشيخ فهد جابر المبارك الصباح، وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي.