المالية وصندوق النقد الدولي يعقدان ورشة عمل عن تغطية الأخبار الاقتصادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلقت اليوم فعاليات ورشة عمل "تغطية الأخبار الاقتصادية"، التي تنظمها وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة من 2 – 4 محرم 1441هـ، الموافق 1-3 سبتمبر 2019م، بمدينة الرياض، بمشاركة مختصين في القطاع المالي، وبحضور عدد من الإعلاميين والاقتصاديين وكُتاب الرأي.

وأوضح سعادة الأستاذ يعرب بن عبدالله الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام، خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال اليوم الأول، أن تنظيم هذه الورشة يأتي امتداداً للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة، في إطار تعزيز الشراكة والمعرفة مع الإعلاميين وكتّاب الرأي، مشيراً إلى أن هذه الورشة بمثابة دورة تدريبية متخصصة في مجال تغطية الأخبار الاقتصادية والمالية لهدف تنمية مهارات التحليل والكتابة الصحفية من خلال التطرق إلى موضوعات وتقارير محلية ودولية متخصصة وراهنة.

وأشار وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إلى مسيرة وزارة المالية في رحلة الشفافية أحد قيم الوزارة، وذلك انطلاقاً من نشر التقارير الربعية للميزانية العامة للدولة، والبيان التمهيدي، وصولاً إلى عقد ملتقى الميزانية، مؤكداً حرص وزارة المالية على تعزيز الشراكة مع الإعلام والإعلاميين الذين يساهمون في نشر هذه التقارير وتبسيط المصطلحات المالية وإيصالها للفئات المستهدفة بالشكل المناسب، للوصول إلى أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثل في تعزيز إدارة التغيير والتواصل، مؤكداً بأن هذه الورشة تأتي كجزء من التعاون المشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، بالإضافة لمشاورات المادة الرابعة.