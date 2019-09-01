شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أمريكية تحذر من زيادة الأسعار بسبب زيادة الرسوم على الواردات الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت عدة شركات أمريكية من أن الرسوم الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية على البضائع الصينية ستجبر تلك الشركات على زيادة أسعار منتجاتها ليتحملها المستهلكون عند شراء المنتجات الصينية بالولايات المتحدة، وأن بعض تلك الشركات قد تتحمل تلك الزيادة دون تمريرها للمستهلكين.

وكان ترامب قد ذكر أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل الأمريكية قد أشار بصورة غير معلنة إلى أن الرسوم الأمريكية على السلع الصينية المجمعة تركت أثرا غير عادل على الشركة التكنولوجية العملاقة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، لأن منافستها الرئيسية، شركة سامسونج، تنفذ جميع عملياتها التصنيعية في كوريا الجنوبية ولا تتحمل في ذلك ضرائب.

وأشار مراقبون إلى أنه من المتوقع فرض المزيد من الرسوم حيث تنوي إدارة الرئيس ترامب يوم 15 ديسمبر المقبل فرض حزمة ثانية تشمل 15 في المائة من الرسوم الجمركية وهذه المرة على واردات صينية تقدر قيمتها ب160 مليار دولار وفي حالة تنفيذ ذلك فإن جميع واردات الصين تكون قد خضعت للرسوم بما في ذلك جميع المنتجات الأساسية لشركة آبل.

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يذكر أن الصين ـ على الجانب الآخر ـ بدأت فرض المزيد من الرسوم على البضائع الأمريكية المستوردة اعتبارا من اليوم الأحد.

يأتي هذا على الرغم مما كانت ألمحت إليه الصين في الأسبوع الماضي من سعيها لوضع نهاية هادئة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.