شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 1- 9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 1-9-2019.

إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد. إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المجموعة المصرية العقارية، آسيك للتعدين-اسكوم، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الكابلات الكهربائية المصرية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، العربية للمحابس.

البورصة تربح 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه. البورصة تربح 2.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر سبتمبر، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 772.611 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 123.4 مليون ورقة مالية بقيمة 622.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.4 ألف عملية لعدد 162 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.23%، والعرب على 11.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.34%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 50 مليون جنيه، 151 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 27.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 2182 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 18154 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 5536 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 554 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1461 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند عند مستوى 456 نقطة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.وضمت الأسهم المرتفعة:

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 12 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.69%

- الأهلى للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 6.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.50%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%

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- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 30.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 7.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.59%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 9.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.747 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.20%

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 9.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى -نيوداب بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.50%