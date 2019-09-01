شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الجودة لـ "جهاز الاتصالات" يبرز تميز أورنج كأسرع شبكة فى نقل البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة "اورنج مصر" المتخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، شبكات المحمول في مصر من حيث سرعة نقل البيانات، وفقا لما أكده الجهاز القومي للاتصالات، الأحد، في أول تقاريره الرسمية عن جودة خدمات الاتصالات المقدمة من شركات المحمول.

و أظهرالتقرير، أن خدمات البيانات بمستوى مقبول على جميع الشبكات مع تميز واضح لشركة أورانج فى سرعة تنزيل وتحميل البيانات ، وسرعة نقل البيانات هي الميزة الأهم في قطاع الاتصالات حيث يترتب عليها جودة الكثير من الخدمات سواء في الاتصالات أو الإنترنت.

و قام الجهاز بإجراء على مستوى الجمهورية وشمل 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية ، والقياس نفذه مركز مراقبة جودة الخدمات التابع للجهاز القومى للاتصالات، والذي تم تأسيسه للتخصص في رصد جودة خدمات شركات المحمل ، ويعد تقرير الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أهم التقارير الصادرة عن جودة خدمة شبكات المحمول التي تصدر من الجهات المصرية.

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وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعاقد مع شركة “ROHDE & SCHWARZ” "رود أند شوارتز" الألمانية والتي تعد من أكبر الشركات الدولية في مجال قياس جودة خدمات الاتصالات في العالم، لنقل خبرتها في الاختبارات والقياسات المتطورة لخدمات الاتصالات.