شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا توطد مصر علاقتها الاقتصادية بالكويت؟.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تربط مصر بالكويت علاقات تاريخية كبيرة يمكن رؤيتها ولمسها والشعور بها من خلال لمشروعات الكويتية الكبيرة فى مصر ليس الان فقط بل منذ سنوات طويلة .

فالكويت كانت سندا قويا لمصر فى مختلف المشروعات التنموية وهو ما يتجلى فى وجود استثمارات مصرية كويتية بنحو 38 مليار جنيه من خلال نحو 1300 شركة بجانب 1.7 مليار دولار تبادل تجارى مشترك.

ولعل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة لدولة الكويت تؤكد تلك العلاقة بين البلدين الكبيرين ،ولا سيما فى التنمية والاقتصاد.

فالكويت التى ساهمت فى شق ترعة السلام من خلال تمويل مشروع ترعة الشيخ جابر فى سيناء وساهمت فى تمويل عشرات المشروعات فى سيناء ومختلف المحافظات من خلال صناديق التنمية المختلفة تسعى للمزيد من ضخ الاستثمارات فى مصر فى مختلف القطاعات وهو ما يستدعى الحرص على العلاقة القوية بين الشقيقتين العربيتين.

ووفق الأرقام الرسمية فإن المشروعات الكويتية منتشرة فى العديد من محافظات مصر منها على سبيل المثال 430 شركة فى الجيزة برؤؤس أموال 11.9 مليار جنيه.

و532 شركة فى القاهرة برؤؤس أموال 12.2 مليار جنيه ، و9 شركات فى 6 أكتوبر ب1.8 مليار جنيه و55 شركة فى محافظات الصعيد برؤؤس أموال 2 مليار جنيه و48 شركة فى المحافظات الحدودية ب 4.7 مليار جنيه.

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إضافة إلى 69 شركة بالإسكندرية ب1.7 مليار جنيه و107 شركات فى وجه بحرى ب1.6 مليار جنيه و38 شركة فى محافظات القناة بـ2.3 مليار جنيه و9 شركات فى منطقة حلوان ب 127 مليون جنيه .

تلك الشركات يعمل فيها 45803 موظف وعامل مصرى أليس هذا العدد وتلك الاستثمارات جديرة بأن نوطد علاقتنا بالكويت ونسعى لتنميتها ؟ بالفعل مصر تدرك ذلك جيدا وهو ما ظهر جليا من خلال حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على زيارة الكويت 3 مرات منذ توليه الرئاسة بجانب حرص وزارة الاستثمار والتعاون الدولى على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الكويتيين ومنحهم حوافز كبيرة لضخ المزيد من الاستثمارات .