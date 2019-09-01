شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو شركة الإثمار يوافقون على الشطب من بورصة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مساهمو شركة الإثمار القابضة، على الانسحاب الطوعى من بورصة الكويت، مع الاستثمار فى تداول أسهمها فى بورصة البحرين وسوق دبى المالى.

وجاءت الموافقة بعد اجتماع الجمعية العامة، والذى عقد فى البحرين برئاسة عضو مجلس الإدارة إلهام حسن، وهى أيضاً رئيس لجنة التدقيق والحوكمة وإدارة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة، وحضر الاجتماع مساهمو وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية للشركة، إلى جانب ممثلين عن مصرف البحرين المركزى ووزارات الصناعة والتجارة والسياحة وبورصة البحرين والمدققين القانونين برايس ووتر هاوس كوبرز.

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وقالت الشركة، فى بيانها لبورصة الكويت، إن الانسحاب الطوعى للشركة لن يكون له أى تأثير على الشركة التابعة لها وهى بنك الإثمار، أو على عملائه أو المساهمين.

وشركة الإثمار القابضة، هى شركة قابضة تتخذ من البحرين مقراً لها ومرخصة من قبل مصرف البحرين المركزى كشركة استثمارية فئة 1، وتخضع لإشرافه وأسهمها مدرجة فى كل من بورصة البحرين وسوق دبى المالى وبورصة الكويت.