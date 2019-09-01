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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تمدد قرار وقف قبول إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة السياحة قرار وزاريا رقم 442 لسنة 2019، بتمديد العمل بالقرار رقم 139 لسنة 2019 القاضى بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
ويأتى ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وكذلك قانون رقم 83 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية.
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