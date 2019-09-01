حصاد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 1– 9- 2019 أبرزها الرسوم الجمركية وجودة المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 1 -9-2019 عدد من القرارات الهامة التى تم اتخاذها بواسطة مجموعة الوزارات الاقتصادية ، كما تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم بين قرارات لمسؤلين فى الصناعة وجهود لتطوير الشركات وفى هذا التقرير نستعرض أهم الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادى: المالية: تقدير الرسوم الجمركية بأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى جهاز الاتصالات يصدر التقرير الأول لمركز مراقبة جودة خدمات المحمول فى مصر 38 مليار جنيه استثمارات كويتية فى 1297 شركة مصرية غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات: نمو متسارع للقطاع من حيث الإنتاج والتصدير بورسعيد لتداول الحاويات تسعى لتخطى المليون حاوية سنويا بعد خطة التحديث Advertisements البترول تنتهى من معالجة بيانات المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد لغرب كلابشة مصلحة الضرائب تطالب الممولين بتحديث البيانات والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى رئيس جهاز بدر يتابع مع مسئولى الشركات المنفذة سير العمل بمشروع إسكان موظفى العاصمة الإدارية الإسكان: تنفيذ 984 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى" ومستشفى الأورمان ومستشفى جامعى استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور والخيار بـ 7 جنيهات

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